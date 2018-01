Nicki Minaj i Quavo w teledysku "She For Keeps"

Nicki Minaj oraz Quavo z Migos pojawili się w teledysku do utworu "She For Keeps" promującym składankę "Quality Control: Control The Street Volume 1".

Utwór "She For Keeps" Quavo i Nicki Minaj zadebiutował w sieci 7 grudnia 2017 roku. Miesiąc później fani rapera i raperki doczekali się teledysku z ich udziałem. Jego reżyserii podjął się sam członek Migos oraz DAPS.

Nagranie promuje składankę wytwórni Quality Control "Quality Control: Control The Street Volume 1", na której oprócz wymienionego duetu pojawili się także Lil Yachty, Cardi B, Kodak Black, Gucci Mane, Travis Scott i Young Thug.

Składanka trafiła do sprzedaży 8 grudnia 2017 roku.

To nie pierwsza współpraca Nicki Minaj z Quavo. W zeszłym roku fani mogli posłuchać jej gościnnego udziału w numerze "Motorsport" Migos. Numer promuje album "Culture 2", który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Również na 2018 rok premierę kolejnej płyty zaplanowała sama Minaj.

