Nicki Minaj i Future razem. Zobacz teledysk "You Da Baddest"

Future opublikował teledysk do utworu "You Da Baddest", w którym wystąpiła również Nicki Minaj.

Raper Future promuje obecnie swój najnowszy, szósty album zatytułowany "HNDRXX".

Kolejnym singlem z tej płyty jest kawałek "You Da Baddest", w którym gościnnie pojawia się Nicki Minaj.



Amerykańska raperka wystąpiła również w teledysku towarzyszącym utworowi.

To już kolejne muzyczne spotkanie Future'a i Nicki Minaj. Para współpracowała wcześniej przy kawałkach "Rich Friday" i "I Can't Even Lie".

Zobacz teledysk "You Da Baddest":