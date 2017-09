Nicki Minaj i Fergie w ostrym teledysku ("You Already Know")

Poniżej możecie zobaczyć czarno-biały klip "You Already Know" w wykonaniu Fergie i Nicki Minaj.

Fergie w teledysku "You Already Know" /

11 lat po debiutanckim albumie "The Dutchess", ośmiokrotna laureatka Grammy 22 września powróci z następcą w postaci wizualnego albumu "Double Dutchess" wydanego sumptem jej własnej wytwórni Dutchess Music.

Clip Fergie M.I.L.F. $

Fergie ujawniła już następujące utwory z nadchodzącej płyty: "L.A Love (La La)", "Hungry", "M.I.L.F. $", "Life Goes On", "Hungry" (nagrany z Rickiem Rossem) oraz "You Already Know" z udziałem Nicki Minaj.

Przy tytule jednej z piosenek "Enchanté (Carine)", widnieje tajemnicze featuring Axl Jack. Czyżby razem z wokalistką Black Eyed Peas zaśpiewał jej 4-letni synek?