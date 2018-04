Nicki Minaj: Dwa nowe utwory już są. Posłuchaj "Barbie Tingz" oraz "Chun-Li"

​Zgodnie z zapowiedzią Nicki Minaj zaprezentowała dwa nowe utwory: "Barbie Tingz" oraz "Chun-Li".

Nicki Minaj znów podbije listy przebojów? /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Nicki Minaj o intensywnych pracach nad czwartym albumem poinformowała już w drugiej połowie 2016 roku, jednak dopiero teraz przyszedł czas na zaprezentowanie nowej muzyki.

Amerykańska raperka dotrzymała danej fanom w mediach społecznościowych obietnicy i wypuściła dwa nowe single - "Barbie Tingz" (i towarzyszące mu lyric video) oraz "Chun-Li" (dostępny w serwisach streamingowych).

W wywiadach raperka zapowiedziała, że nowa płyta dotyczyć będzie prawdziwego szczęścia. Zaznaczyła również, że trudno ją złamać i mimo pewnych tarć w jej życiu (chodzi m.in. o rozstanie z raperem Meek Millem) wciąż prze do przodu. "Mam zdolność do wytrzymywania tego, co załamie normalną dziewczynę" - opowiadała.

Poprzedni album Nicki Minaj zatytułowany "The Pinkprint" ukazał się w grudniu 2014 roku. Od tamtego czasu raperka wydała jeszcze kilka singli oraz pojawiła się gościnnie w piosenkach m.in. Migos, Katy Perry, Major Lazer czy Davida Guetty.