Nick Mason: Muzyka Pink Floyd na żywo

Pod koniec maja na scenie zadebiutuje Saucerful of Secrets, grupa powołana przez Nicka Masona, perkusistę Pink Floyd.

Nazwa nowej formacji jest nieprzypadkowa - "A Saucerful of Secrets" to tytuł drugiej płyty Pink Floyd, wydanej w czerwcu 1968 r.

50 lat później perkusista Nick Mason do współpracy zaprosił gitarzystę Gary'ego Kempa (Spandau Ballet), basistę Guya Pratta (wieloletni współpracownik Pink Floyd i Davida Gilmoura), gitarzystę Lee Harrisa (eks-The Blockheads) i grającego na klawiszach producenta Doma Bekena.

Mason nie ukrywał, że "A Sauceful of Secrets" to jego ulubiona płyta w dorobku Pink Floyd. To właśnie nagrania z lat 1967-72, w tym także z albumu "The Piper at the Gates of Dawn", znajdą się w koncertowym repertuarze Saucerful of Secrets.

"Niewiele jest zespołów tak ważnych kulturowo jak Pink Floyd. Są jednym z najlepiej sprzedających się muzycznych artystów wszech czasów, a Nick Mason jest założycielem i jedynym stałym członkiem grupy występującym na wszystkich płytach i koncertach" - czytamy.

Występ w Londynie 20 maja będzie pierwszym koncertem Masona od czasu pamiętnego powrotu Pink Floyd na Live 8 w 2005 r. w stolicy Wielkiej Brytanii.

