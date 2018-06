Nick Cave i Kylie Minogue znów razem na scenie

1 10

22 września 2017 roku Nick Cave kończy 60 lat. Z tej okazji prezentujemy galerię starych fotografii australijskiego muzyka. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał "Książę ciemności". Cave znany jest przede wszystkim z występów w zespole Nick Cave and the Bad Seeds, ale zanim to się stało, Australijczyk założył zespół The Boys Next Door, który później zmienił nazwę na The Birthday Party. Grupa przetrwała aż do 1984 roku, a po jej rozwiązaniu Nick Cave oraz inny jej członek – Mick Harvey zainicjowali zespół Nick Cave and the Bad Seeds. Formacja zdobyła rozgłos na całym świecie, do czego mocno przyczyniła się zwłaszcza płyta "Murder Ballads" z 1996 roku. To na niej znalazły się duety Cave’a stworzone z wokalistkami. Jedną z nich była Brytyjka PJ Harvey, która zaśpiewała w piosence "Henry Lee". Drugi utwór – nagrany z australijską aktorką i piosenkarką Kylie Minogue – "Where the Wild Roses Grow" stał się jednym z największych przebojów grupy. Przy muzycznym portfolio Nicka Cave’a wspomnieć należy również o jego pobocznym projekcie Grinderman stworzonym w 2006 roku wraz z kilkoma kolegami z zespołu (Warren Ellis, Martyn P. Casey, Jim Sclavunos). Współpraca ta zaowocowała dwoma albumami.