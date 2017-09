Niall Horan wydaje solową płytę "Flicker" (nowy utwór "Too Much to Ask")

20 października ukaże się solowy debiut ​Nialla Horana z One Direction - "Flicker". Wokalista zaprezentował też kolejny singel z tego wydawnictwa - "Too Much to Ask".

Niall Horan na okładce solowego debiutu /

Przypomnijmy, że w 2015 r. One Direction ogłosili, że od następnego roku zawieszają działalność, a każdy z członków rozpoczyna karierę solową. Stało się to kilka miesięcy po tym jak z zespołu odszedł Zayn Malik.

Reklama

Najpopularniejszy boysband XXI wieku w listopadzie 2015 r. wypuścił też ostatni przed zawieszeniem album "Made in The A.M.", który był promowany na jesiennej trasie koncertowej.

Wokaliści w tym czasie rozpoczęli przygotowania do solowych karier. Na razie pod własnym nazwiskiem autorską płytę wydał Harry Styles.

Teraz swój debiut szykuje Niall Horan - jedyny Irlandczyk z brytyjskiej grupy. Wcześniej poznaliśmy single "This Town" i "Slow Hands", które osiągnęły status platynowych w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Holandii. Drugi z utworów zajął 1. miejsce na muzycznych listach w 44 krajach.

Wideo Niall Horan - Slow Hands (Lyric Video)

Kolejnym utworem wybranym do promocji płyty "Flicker" jest "Too Much To Ask". To jedna z pierwszych piosenek, które 24-latek napisał na płytę. Współautorem utworu jest długoletni współpracownik artysty Jamie Scott. Za produkcję odpowiada Greg Kurstin.

Wideo Niall Horan - Too Much to Ask (Audio)

Sprawdź tekst "Too Much to Ask" w serwisie Teksciory.pl!

W wywiadzie dla "Entertainment Weekly" Horan przyznał, że największą inspirację stanowią dla niego rockowe grupy w stylu Fleetwood Mac czy The Eagles.

"Kiedykolwiek siadam do gitary, zawsze naturalnie chwytam właśnie takie akordy. I gram w takim folkowym stylu" - powiedział Irlandczyk. Swoją płytę określił także jako album z "folkowo-popowym brzmieniem".

Wokalista jest obecnie w trakcie trasy "Flicker Sessions 2017 Tour" promującej nową płytę.