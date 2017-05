Niall Horan i "Slow Hands"

Ponad 1,8 mln odtworzeń w ciągu doby od premiery zanotował nowy singel znanego z One Direction wokalisty Nialla Horana.

Przypomnijmy, że w 2015 r. One Direction ogłosili, że od następnego roku zawieszają działalność, a każdy z członków rozpoczyna karierę solową. Stało się to kilka miesięcy po tym jak z zespołu odszedł Zayn Malik.

Najpopularniejszy boysband XXI wieku w listopadzie 2015 r. wypuścił też ostatni przed zawieszeniem album "Made in The A.M.", który był promowany na jesiennej trasie koncertowej.

Wokaliści w tym czasie rozpoczęli przygotowania do solowych karier. Najprężniej na tym polu działa Harry Styles, który w przyszły piątek (12 maja) wyda swój imienny debiut.

Do tej pory Styles ujawnił utwory "Sign of the Times", "Ever Since New York" i "Sweet Creature". Ten ostatni premierowo zaprezentował we wtorek (2 maja) w programie Apple Music's Beats 1 Radio.

Dwa dni później Niall Horan wypuścił swój drugi solowy numer - "Slow Hands". To następca singla "This Town" z września 2016 r., który był w ogóle pierwszym solowym singlem aktualnych członków One Direction. "This Town" dotarł do 9. miejsca brytyjskiej listy przebojów.

Louis Tomlinson ma w dorobku współpracę z DJ-em Steve'em Aokim w utworze "Just Hold On". Z kolei Liam Payne do tej pory nie wydał jeszcze żadnego solowego materiału.