Neymar zachwycony singlem "Sorry Not Sorry" Demi Lovato

Demi Lovato w lipcu zaprezentowała nowy utwór "Sorry Not Sorry". Jednym z jego fanów jest m.in. piłkarz Barcelony i reprezentacji Brazylii, Neymar.

Demi Lovato promuje singel "Sorry Not Sorry" /face to face /Reporter

Nad utworem "Sorry Not Sorry" Demi Lovato współpracowała z Zaire Koalo, Trevorem Brownem i Warrenem "Oak" Felderem. Piosenka traktowana jest jako hymn wyzwolonych kobiet.

Singel "Sorry Not Sorry" zwiastuje szósty album Demi Lovato, którym ma ukazać się jeszcze w tym roku.

"Wydaję płytę jeszcze w tym roku, więc moi fani mogą jej wyczekiwać. Jest bardziej soulowa i chcę pójść bardziej w stronę r'n'b" - mówiła Demi Lovato w rozmowie z magazynem Billboard.

Utwór z miejsca zdobył sporą popularność, a jego fanem został nawet Neymar, który pochwalił się tym, jak śpiewa fragment utworu wokalistki, a następnie stwierdził, że bardzo lubi jej nową piosenkę. Wypowiedź zakończył wysłaniem buziaka.

Przypomnijmy, ze w 2016 roku spekulowano, że piłkarz pod pseudonimem Neymusico rozpocznie karierę muzyczną. Na razie nie pojawiły się jednak żadne konkrety.



Wideo Neymar e Demi Lovato começam a se seguir e jogador manda recado