​Netia Off Camera 2017: Polska odsłona Off Sceny festiwalu

Intrygująca Sonia Stein, liryczny Kortez i najciekawsi przedstawiciele polskiej sceny niezależnej wystąpią w ramach Off Sceny. Netia Off Camera to nie tylko odważne filmy z całego świata, ale też koncerty. Publiczność czeka kilkanaście niezwykłych spotkań z artystami.

Tegoroczna, dziesiąta edycja Off Camery odbędzie w Krakowie od 28 kwietnia do 7 maja. Program filmowy festiwalu uzupełnią koncerty w ramach Off Sceny, na której zaprezentują się ciekawi twórcy niezależni.

Sonia Stein to artystka o polskich korzeniach, znana już na scenie brytyjskiej i niemieckiej. W kraju zadebiutowała na ścieżce dźwiękowej i filmie - "Ekscentrycy, po słonecznej stronie ulicy". Tajemniczy klimat i lekko popowe melodie - oto, czego możemy się spodziewać podczas koncertu w Krakowie.

Kubaterra to solowy projekt Kuby Dobrowolskiego łączący współczesny psychodeliczny folk z przestrzenną muzyką gitarową. Pierwsza płyta została nagrana solowo podczas podróży po Australii. W ubiegłym roku ukazał się drugi album "If You Don’t Mind It Doesn’t Matter". Muzykę z obu krążków będzie można usłyszeć drugiego dnia Off Sceny.

Seeme to debiutancki projekt Kasi Makowieckiej, składający się z kilkunastu osobistych piosenek. Artystkę napędza do działania nieustanne bycie w drodze, spotykanie nowych ludzi i odkrywanie samej siebie. Dojrzała do decyzji, aby podzielić się swoimi pełnymi emocji piosenkami, które będzie można usłyszeć w Krakowie po raz pierwszy. Jej koncert już 1 maja. Tego samego dnia na festiwalowej scenie wystąpi Dillon.

Dzień później w ramach Off Sceny pojawi się Gypsy and the Acid Queen. To pseudonim krakowskiego muzyka Kuby Jaworskiego. Wykorzystując technikę loopowania dźwięków, gitary, instrumentów elektronicznych i wokalu, sam tworzy brzmienie całego zespołu, wprowadzając słuchaczy w hipnotyczny trans.

Leski to wokalista, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta. Tworzy muzykę z pogranicza dream popu i indie-folku. Bawi się kontrastami i miesza nowoczesne dźwięki z tradycyjnymi brzmieniami folkowego instrumentarium. Wszystko oplata pięknymi tekstami.

Seals to młody duet z Cieszyna, który tworzy dźwięki i słowa wypływające prosto z serca - chcą, aby publiczność czuła to od samego początku. Pod koniec 2016 roku wydali debiutancką EP-kę w postaci siedmiu wyjątkowych teledysków i rozpoczęli energetyczne występy na żywo. Jeden z nich już 3 maja w Krakowie.

Dla scharakteryzowania muzyki poznańskiej grupy Snowman użyto wielu określeń: post rock, jazz, elektronika, trans jazz, rock progresywny, gitarowa alternatywa lub po prostu eksperyment. Sam zespół nazywa swoje brzmienie "melodramatyczną piosenką popularną". Podczas festiwalowego koncertu, 4 maja, będzie można usłyszeć materiał z trzeciego, najnowszego albumu grupy, który promuje singel "Znów jesteś sobą".

The Fruitcakes przypomina, dlaczego muzyka lat 60. wciąż wywiera tak silny wpływ na współczesnych twórców. Swoim brzmieniem zespół oddaje hołd klasyce rocka. Ewidentne są wpływy The Beatles i sceny psychodelicznej. Najnowszy album grupy będzie można usłyszeć podczas krakowskiego koncertu.

Kortez to bez wątpienia jedno z najważniejszy objawień polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Z anonimowego twórcy stał się gwiazdą zapełniającą sale koncertowe w całej Polsce. Występował na największych polskich festiwalach i imprezach. Udowadnia, że w muzyce wygrywa prostota i szczerość. Na Off Scenie zagra 5 maja obok Cristobal and The Sea.

"Konfrontacja uznanych międzynarodowych projektów muzycznych o dużej renomie z twórczością artystów niezależnych to pole do eksperymentów i źródło nowych inspiracji dla obu stron. Wieczory wypełnione spotkaniami z artystami przypomną, że muzyka pobudza wyobraźnię i poszerza horyzonty. Klimat industrialnego kompleksu Tytano, gdzie odbędą się koncerty, pozwoli jeszcze mocniej poczuć miejską energię i dać się jej porwać" - zapewniają organizatorzy.

Więcej o programie 10. Netia Off Camera znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu.