Nelly Furtado wróciła z teledyskiem "Pipe Dreams" (nowa płyta "The Ride")

Kanadyjska wokalistka o portugalskich korzeniach udostępniła w sieci pierwszy teledysk zwiastujący jej nowy album. Krążek ma ukazać się w 2017 roku.

Nelly Furtado wraca z nową płytą /Nicolas Hunt / Getty Images

Według pierwszych informacji siódmy album wokalistki "The Ride" ma ukazać się 31 marca 2017 roku. Za jego promocję odpowiedzialny będzie John Congleton (producent m.in. St. Vincent).



Reklama

W ostatnim czasie pojawiły się również spekulacje, że Nelly Furtado może wystąpić w 2017 roku na Eurowizji jako reprezentantka Portugalii. Jej menedżer nie zdementował jednoznacznie tych pogłosek.

Wokalistka ma na koncie sześć albumów studyjnych. Jej kariera nabrała rozpędu w 2000 roku, po tym jak została zauważona przez Geralda Eatona w jednym z klubów w Toronto. Wtedy też ukazała się jej płyta "Whoa, Nelly". Sporą popularnością dzięki trzeciemu singlowi "I’m Like a Bird".



Wydany w 2003 roku drugi album "Folklore" promowany był natomiast przez będący hymnem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Portugalii (2004 rok) singel "Forca". Największy sukces komercyjny Furtado osiągnęła jednak dzięki współpracy z producentem Timbalandem. Płyta "Loose" z 2006 roku, gdzie znalazły się utwory "Say It Right" i "All Good Things (Come To An End)", zrobiła furorę na całym świecie.



Clip Nelly Furtado Say It Right

Po wielkim sukcesie kariera Furtado wyhamowała. W 2009 roku ukazała się jej hiszpańskojęzyczna płyta "Mi Plan" oraz składanka "The Best of Nelly Furtado". Obie jednak nie zawojowały list sprzedaży.



Od 2012 roku (wtedy ukazał się słabo przyjęty album "The Spirit Indestructible") wokalistka milczała i nie pojawiały się żadne informacje na temat jej muzyki. W 2016 roku wokalistka zaśpiewała gościnnie w utworze Blood Orange "Hadron Collider". Wtedy też zaczęło mówić się o jej nowej płycie.

Zobacz klip "Pipe Dreams":



Clip Nelly Furtado Pipe Dreams

Sprawdź tekst utworu "Pipe Dreams" w serwisie Teksciory.pl!