Necrophobic: Powrót gitarzystów

Po pięciu latach przerwy do składu szwedzkiego Necrophobic powrócili dwaj dawni gitarzyści.

Necrophobic w zmienionym składzie pracuje nad nowym materiałem /Oficjalna strona zespołu

Mowa o Sebastianie Ramstedtdzie i Johanie Bergebäcku, którzy wycofali się z szeregów death / blackmetalowej grupy ze Sztokholmu w 2011 roku. Obaj muzycy znani są także z gry w takich zespołach jak Nifelheim, Exhumed / Morpheus czy Dismember.



Powrót do Necrophobic wiąże się bezpośrednio z odejściem z formacji gitarzysty Fredrika Folkare, na co dzień muzyka m.in. Unleashed. Necrophobic powrócił tym samym do gry z dwoma gitarzystami.



Przypomnijmy także, że od 2014 roku wokalistą grupy jest kojarzony z Blackshine Anders Strokirk, który w latach 1992-1994 pełnił już funkcję frontmana Necrophobic; można go usłyszeć na debiutanckim albumie zespołu "The Nocturnal Silence" z 1993 roku.



Z innych wieści z obozu Necrophobic dowiadujemy się, że formacja rozpoczęła już komponowanie materiału na nowy i długo oczekiwany album, następcę wydanego w 2013 roku longplaya "Womb Of Lilithu".