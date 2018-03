Necrophagia: Killjoy nie żyje

W wieku 48 lat zmarł Frank Pucci, lepiej znany jako Killjoy - wokalista deathmetalowej grupy Necrophagia.

Killjoy (drugi z prawej) był liderem grupy Necrophagia /Oficjalna strona zespołu

"Nasz drogi brat Killjoy odszedł dzisiejszego ranka. Brak nam słów. Spoczywaj w pokoju bracie - na zawsze zostaniesz w naszych sercach" - taki komunikat pojawił się na facebookowym profilu grupy Necrophagia, a podpisali się pod nim Serge Streltsov (gitara), Shawn Slusarek (perkusja) i Jake Arnette (bas).



Założona w 1983 r. amerykańska formacja zaliczana jest do grona pionierów death metalu, obok takich nazw jak Death, Obituary czy Possessed.

Odpowiadający za wokale Frank "Killjoy" Pucci był założycielem Necrophagii i jedynym muzykiem występującym przez cały okres działalności grupy.

Pierwszy etap działalności zakończył się w 1987 r., krótko po wydaniu debiutanckiego albumu "Season of the Dead". Do reaktywacji Necrophagii w 1997 r. wokalistę namówił Phil Anselmo, lider Pantery. To właśnie Anselmo - pod pseudonimem Anton Crowley - dołączył do nowego składu jako gitarzysta.

Zespół przechodził liczne zmiany składu - u boku Killjoya występowali m.in. Iscariah (były basista Immortal), Frediablo (lider Gorelord) i Mirai Kawashima (klawiszowiec japońskiego Sigh).

Na ostatniej studyjnej płycie "WhiteWorm Cathedral" (2014) gościnnie pojawili się Casey Chaos (Amen) i Maniac, były wokalista Mayhem.

Killjoy był też wokalistą grup Viking Crown, The Ravenous, Wurdulak i Enoch.