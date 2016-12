Natasza Urbańska w coverze Naughty Boya ("Runnin' (Lose It All)")

Poniżej możecie sprawdzić "świąteczny prezent" od Nataszy Urbańskiej dla fanów.

Natasza Urbańska nagrała cover przeboju Naughty Boya /materiały promocyjne

Do sieci Natasza Urbańska wrzuciła akustyczne wykonanie przeboju "Runnin' (Lose It All)" z repertuaru Naughty Boya z gościnnym udziałem Beyonce.

Nagranie w ciągu doby od premiery zanotowało ponad 13 tys. odsłon.



"Rok 2017 przyniesie dużo nowych dźwięków... nie mogę się doczekać!" - napisała na Facebooku wokalistka i aktorka.



To pierwsza zapowiedź tajemniczych na razie "ciekawych projektów".

Przypomnijmy, że debiutancki duży album Nataszy - "One" - ukazał się w styczniu 2014 r. To z niego pochodzi utwór "Rolowanie", który zebrał masę negatywnych opinii. Później sama Urbańska mówiła, że to był "żart i prowokacja".