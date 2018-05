Natasza Urbańska i Matheo razem ("Tylko my")

Po blisko rocznej przerwie nowy utwór zaprezentowała wokalistka i aktorka Natasza Urbańska.

Natasza Urbańska prezentuje nowy singel /materiały prasowe

W maju 2017 r. premierę miał singel "Już nie pytam".

Teraz Natasza Urbańska zdecydowała się na współpracę z producentem Matheo, który ma koncie głównie kolaboracje z raperami takimi jak Tede, Popek, donGURALesko i Sobota.

"Natasza lubi pracować z mocnymi osobowościami, które wnoszą coś do jej rozwoju artystycznego i z którymi może popełniać muzyczne eksperymenty. Współpraca Nataszy z innym artystą nie jest ostatnią w najbliższym czasie, ale szczegółów na razie artystka nie zdradza" - czytamy.

Autorem tekstu jest z kolei Damian Ukeje, zwycięzca pierwszej edycji "The Voice of Poland", kojarzony głównie ze sceną rockową.



Wideo Natasza - Tylko My (Official Audio) ft. MATHEO

Przypomnijmy, że debiutancki duży album Nataszy Urbańskiej - "One" - ukazał się w styczniu 2014 r. To z niego pochodzi utwór "Rolowanie", który zebrał masę negatywnych opinii. Później sama Urbańska mówiła, że to był "żart i prowokacja".