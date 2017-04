Natalia Szroeder tańczy z Janem Klimentem w klipie "Zamienię cię"

Do sieci trafił nowy teledysk Natalii Szroeder promujący jej debiutancki album "NATinterpretacje".

Natalia Szroeder wystąpiła z Janem Klimentem w klipie "Zamienię Cię" /Adam Jankowski /Reporter

Tym razem zobrazowany został utwór "Zamienię cię" w specjalnej radiowej wersji, w klipie zrealizowanym przez AG Studio, poza Natalią Szroeder, występuje Jan Kliment, który odpowiedzialny jest również za choreografię.

Przypomnijmy, że Kliment jest także partnerem wokalistki w programie "Taniec z gwiazdami".

Płyta "NATinterpretacje" ujrzała światło dzienne 28 października, na krążku znaleźć można znane już z ogólnopolskich stacji radiowych utwory, takie jak "Powietrze", "Domek z kart" czy "Lustra".

- Tak miało być, że to wszystko miało tyle trwać. Jestem zdania, że niczego na siłę się nie przyspieszy. Tyle rzeczy się działo w moim życiu - były single, programy telewizyjne po drodze... Ja też prowadziłam życie szkolne, bo musiałam napisać maturę. Grałam bardzo dużo koncertów i bardzo się cieszę, że ta płyta pojawiła się właśnie teraz. Jestem dużo bardziej świadoma, dojrzalsza, wiem, czego chcę i co mam do powiedzenia ludziom - opowiadała o debiutanckim albumie Interii.



Zobacz klip "Zamienię Cię":



Clip Natalia Szroeder Zamienię Cię (Radio Edit)