Natalia Sikora w hołdzie dla Miry Kubasińskiej ("Pożegnalny blues")

12 października ukaże się płyta "Tribute to Mira" Natalii Sikory, zwyciężczyni drugiej edycji programu "The Voice of Poland" (2013).

Natalia Sikora nagrałą płytę w hołdzie Mirze Kubasińskiej i grupie Breakout AKPA

Nowy album to hołd złożony legendom polskiej muzyki - zespołowi Breakout i jego wokalistce Mirze Kubasińskiej.

Kubasińska zmarła 25 października 2005 r. w wieku 61 lat. Jej były mąż, lider Breakoutu Tadeusz Nalepa zmarł niespełna dwa lata później - 4 marca 2007 r.

Natalii Sikorze w nagraniach towarzyszyli m.in. Jarosław Bączkowski, Mariusz Kozłowski, Vłodi Tafel, Darek Kozakiewicz (gitarzysta Perfectu z zespołem Breakout nagrał przełomową płytę "Blues"), Krzysztof Dłutowski (organista pierwszego składu Breakout) i Darek Samoraj.



Zapowiedzią płyty jest utwór "Pożegnalny blues":



Oprócz kariery solowej Natalia Sikora jest również wokalistką zespołu Mięśnie oraz członkiem projektu SikoraProniukDuo. Artystka spełnia się także jako aktorka teatralna.

