Natalia Sikora poszłaby za Mirą Kubasińską

Ostatecznie 11 maja ukaże się zapowiadana już przez nas płyta "Tribute to Mira Kubasińska" Natalii Sikory, zwyciężczyni drugiej edycji programu "The Voice of Poland" (2013).

Natalia Sikora prezentuje nowy teledysk AKPA

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Poszłabym za tobą".

Reklama

W jednej ze scen Natalia Sikora nawiązuje do tańca Miry Kubasińskiej z oryginalnej wersji teledysku z 1969 roku.

W klipie obok wokalistki wystąpili muzycy, którzy wzięli udział w nagraniu płyty: Krzysztof Dłutowski, Darek Kozakiewicz, Vlodi Tafel, Jarosław Bączkowski, Darek Samoraj. Teledysk został wyreżyserowany przez Przemysława Mielniczuka i Tymona Tykwińskiego.

Clip Natalia Sikora Poszłabym za tobą

Wideo Mira Kubasinska & Breakout - "Poszlabym za tobą"

Gitarzysta Perfectu Darek Kozakiewicz z zespołem Breakout nagrał przełomową płytę "Blues"), a Krzysztof Dłutowski był organista pierwszego składu Breakout.

Album "Tribute to Mira Kubasińska wyprodukował ceniony realizator Winicjusz Chróst, który jako gitarzysta nagrał z Breakoutem płytę "Kamienie" (1974), a od 2014 r. występuje z grupą Old Breakout.

Kubasińska zmarła 25 października 2005 r. w wieku 61 lat. Jej były mąż, lider Breakoutu Tadeusz Nalepa zmarł niespełna dwa lata później - 4 marca 2007 r.



Oprócz kariery solowej Natalia Sikora jest również wokalistką zespołu Mięśnie oraz członkiem projektu SikoraProniukDuo. Artystka spełnia się także jako aktorka teatralna. Serca szerokiej publiczności podbiła jako laureatka drugiej edycji "The Voice of Poland".



Wideo The Voice of Poland - Natalia Sikora - „Cry Baby"

Sprawdź tekst utworu "Cry Baby" w serwisie Teksciory.pl!