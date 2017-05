Natalia Przybysz nocą (teledysk "Światło nocne")

Natalia Przybysz zaprezentowała teledysk do utworu "Światło nocne" – pierwszego singla zwiastującego jej nową płytę.

Natalia Przybysz zapowiada nową płytę /Podlewski /AKPA

Nowy album Natalii Przybysz ukaże się we wrześniu tego roku. Nad produkcją albumu czuwał niezmiennie Jurek Zagórski (był odpowiedzialny za brzmienie poprzedniej płyty "Prąd").

Singlem promującym nowy materiał jest utwór "Światło nocne", do którego powstał teledysk. Obok Natalii wystąpiła w nim Iza Szostak, odpowiedzialna również za choreografię.



Za reżyserię klipu odpowiada Anna Bajorek, która wcześniej realizowała ilustracje do utworów "Miód", "Prąd" i "Nazywam się niebo" z poprzedniej płyty Natalii, "Prąd", która trafiła na półki sklepowe 17 listopada 2014 roku.

"'Światło nocne' to piosenka o tym, co widoczne i o tym, co ukryte. O balansowaniu na krawędzi bycia sobą i udawania. Celem jest bezpieczeństwo" - czytamy w informacji prasowej.

Zobacz teledysk "Światło nocne":