Natalia Nykiel z nową płytą "Discordia"

20 października do sklepów trafi drugi album Natalii Nykiel - "Discordia".

Znana z programu "The Voice of Poland" (finał drugiej edycji show TVP2) wokalistka zadebiutowała w 2014 r. złotą płytą "Lupus Electro". Status przeboju zdobyły single "Bądź duży" i "Error".

Zapowiedzią nowego albumu jest utwór "Spokój", który w ciągu trzech miesięcy zanotował ponad 4,1 mln odsłon.

Utwory na nowej płycie można czytać jako zapis przeżyć i doświadczeń związanych z podążaniem niezależną drogą nie tylko na gruncie artystycznym, ale i w życiu. Tytułowa "Discordia" to właśnie niezgoda na nowe i wątpliwe zasady, które próbuje narzucać dzisiejszy świat.



- Nie uważam się za bardzo alternatywną wokalistkę, ale i nie jestem przesadnie mainstreamowa. Chodzę po grubej linii między dwoma miejscami w muzyce. Mam fanów z obu stron i żadnym nie przeszkadza, że to wszystko idzie takim torem - mówiła Natalia Nykiel w rozmowie z Interią.



Za produkcję drugiego albumu ponownie w całości odpowiedzialny był Michał Fox Król. Muzykę napisali Fox i Natalia. Wokalistka jest także w dużej części odpowiedzialna za warstwę tekstową płyty.

Nykiel do współpracy zaprosiła także takich twórców, jak Maria Peszek, Julia Marcell, Dawid Podsiadło, Bunio czy Kamil Durski.

Na edycji specjalnej płyty znalazły się także dodatkowe utwory wyprodukowane przez Duita i zespół Kamp!.

Oto szczegóły płyty "Discordia":

1. "Fala"

2. "Przeddzień"

3. "Spokój"

4. "Riki tiki" feat. Bunio

5. "Total błękit"

6. "Post"

7. "Kokosanki"

8. "I’m fine" feat. Igor Walaszek

9. "Stamina"

10. "Pokój 5"

11. "Give Me Some More".