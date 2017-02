Natalia Niemen prezentuje teledysk "Pojutrze szary pył"

​W sieci pojawił się teledysk Natalii Niemen do utworu "Pojutrze szary pył". Utwór zapowiada nową płytę artystki zatytułowaną "Niemen mniej znany", która do sprzedaży trafi 24 lutego.

Autorem słów i muzyki do utworu "Pojutrze szary pył" jest Czesław Niemen. Piosenka jest singlem zapowiadającym płytę "Niemen mniej znany".

Natalia Niemen pragnie przybliżyć szerszej publiczności twórczość swojego taty, tę mniej znaną, mniej rozpowszechnioną. Natalia wybrała utwory z dwóch ostatnich płyt Czesława Niemena - "Terra Deflorata" oraz "spodchmurykapelusza". Na płycie znalazły się takie kompozycje Niemena jak "Terra Deflorata", wspomniany "Pojutrze szary pył" czy "Począwszy od Kaina" wykonany w duecie z Krzysztofem Zalewskim.

Wydawnictwo Natalii to również prawdopodobnie pierwsza próba przełożenia tych wybitnych kompozycji i aranżacji na język zespołu instrumentalistów. Od lat 80. Czesław Niemen był bowiem samowystarczalnym multiinstrumentalistą, a do tworzenia i wykonywania swojej muzyki zatrudnił, jak sam ją nazwał - robotestrę, czyli zaawansowaną, cyfrowo-analogową "machinerię" instrumentów.

"Stanowiło to pewną trudność. Wszak dojrzałą twórczość Czesława Niemena cechuje wielozłożoność faktury kompozycji i aranżacji, ale też zastosowanie nietypowego instrumentarium. Tzw. robotestra, jak ojciec nazywał swoją muzyczną machinę, czyli zestaw instrumentów elektronicznych, robiła za zespół daleko wykraczający poza tradycyjny skład rozrywkowy. Owe kompozycje różnią się od siebie strukturą. Niektóre były dość proste do odczytania i zinterpretowania. Praca nad innymi zajęła nam dużo więcej czasu. Dlatego śmiało mogę podsumować, iż największą trudność stanowiły dla nas kwestie wyłuskania kluczowych linii melodycznych i kontrapunktów oraz przełożenie ich na "żywe" brzmienia, a także zwyczajne "wbicie" sobie do palców i głów nieoczywistości i zmienności form kompozycji trudniejszych" - mówi Natalia Niemen.

W nagraniach udział wzięli.: Tomasz Kałwak (instrumenty klawiszowe), Piotr Baron (Sax, klarnet basowy), Adam Szewczyk (gitary), Sławek "Kosa" Kosiński (gitary), Irek Głyk (bębny), Wojtek Gąsior (bas), Paweł "Bzim" Zarecki (fortepian), gościnnie Krzysztof Zalewski (głos). Do zmiksowania płyty Natalia zaprosiła znakomitego realizatora dźwięku, zdobywcę nagrody Grammy za realizację dźwięku - Voytka Kochanka. Za produkcję muzyczną odpowiadają wybitny autor muzyki teatralnej, multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer Piotr Dziubek oraz Natalia Niemen.

