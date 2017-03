Natalia Moskal i jej "Lustro": Zobacz teledysk

Utwór "Lustro" zapowiada debiutancki album Natalii Moskal, która łączy electropop z alternatywą. Poniżej możecie premierowo zobaczyć teledysk do tego nagrania.

Natalia Moskal na okładce singla "Lustro" /materiały promocyjne

W 2016 r. pochodząca z Lublina Natalia Moskal wydała EP-kę "Anguana", przy której pomagali jej m.in. bracia Bartek i Marek Dziedzicowie (pierwszy pracował z m.in. Brodką i Arturem Rojkiem, drugi - z Melą Koteluk i Sorry Boys), Radek Łukasiewicz z Pustek i Zuza Wrońska (Ballady i Romanse).

Teraz zapowiada album album "Songs of Myself" (premiera 19 maja), którego zwiastunem jest utwór "Lustra" inspirowany brzmieniami lat 80. i 90.

Autorką tekstu, który odwołuje się do metafory weneckiego lustra, jest wokalistka, za aranżacje i produkcję odpowiada Łukasz Maron.

"To metafora, która bardzo do mnie przemawia - patrząc w takie lustro widzimy tylko siebie i to co jest za nami, nie wiemy co jest za tym lustrem. Przedmiot jest tajemniczy i działa na wyobraźnię. Aranżacja utworu daje przedsmak tego, co usłyszymy na płycie - analogowe, stare syntezatory, elektroniczne brzmienie przeplatające się z żywymi instrumentami" - opowiada Natalia Moskal.

Autorką teledysku jest Lulu Zubczyńska.

Clip Natalia Moskal Lustro



Natalia wraz z zespołem wystąpiła m.in. na Festiwalu Filmowym Dwa Brzegi 2016 i Behind The Trees Festival 2016. Pod koniec ub. r. odbyła trasę koncertową po kilkunastu miastach we Włoszech.