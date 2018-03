Natalia Kukulska na "Ostatniej prostej"

​W sieci zadebiutował teledysk do singla Natalii Kukulskiej "Ostatnia prosta", pochodzącego z najnowszego albumu artystki "Halo tu Ziemia".

Natalia Kukulska promuje swoją nową płytę /Michał Wilczek /materiały prasowe

Autorką koncepcji i scenariusza teledysku jest sama wokalistka, a reżyserem Adam Romanowski, z którym Natalia współpracowała przy dwóch poprzednich teledyskach - "Kobieta" oraz "Halo tu Ziemia".

W piosence poruszona jest kwestia natury i ekologii oraz troska o to, czy świat, nowe technologie i wreszcie my sami, podążamy odpowiednią drogą, czy nie podcinamy przysłowiowej gałęzi, na której siedzimy.

Muzykę Natalia Kukulska stworzyła wraz z Archie Shevsky’m i Michałem Dąbrówką, a słowa wspólnie z Martą "Mariką" Kosakowską.

"Mało brakowało, a nie byłoby tej piosenki. Stworzona została jako ostatnia. Nie wiem, czy to właśnie dlatego, ale jest ona jedną z moich ulubionych na płycie. Przewrotnie ma energię koncertową i choć jej charakter jest stricte elektroniczny, ma rockowo-bigbitowy sznyt. Treść utworu ma wydźwięk proekologiczny. Na naszej planecie kończą się zasoby potrzebne do życia. Mało myślimy o kolejnych pokoleniach, działając ze szkodą dla natury. Czy to początek końca? Na pewno moment, w którym warto włączyć świadomość a może częściej spoglądać w kosmos?" - mówi Natalia o "Ostatniej prostej".

Zobacz teledysk "Ostatnia prosta":