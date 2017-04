"Narodziny gwiazdy": Lady Gaga pokazała pierwsze zdjęcie z filmu

​Lady Gaga podzieliła się pierwszym oficjalnym zdjęciem z nowej wersji filmu "Narodziny gwiazdy", w którym wokalistka zagrała główną rolę. Na ekranie towarzyszyć jej będzie Bradley Cooper.

Lady Gaga robi karierę aktorską /Frazer Harrison /Getty Images

"Narodziny gwiazdy" to kultowy musical z 1976 roku, w którym główną rolę zagrała Barbra Streisand. Za reżyserię nowej wersji filmu odpowiada debiutujący w tej roli Bradley Cooper ("Poradnik pozytywnego myślenia"), który ponadto wystąpi jako aktor u boku Lady Gagi.

Dla amerykańskiej wokalistki, w ubiegłym roku nagrodzonej Złotym Globem za kreację w serialu "American Horror Story", będzie to debiut w pierwszoplanowej roli w filmie kinowym. Lady Gaga opublikowała na Instagramie pierwsze oficjalne zdjęcie z musicalu.

"Tak się cieszę, że mogę zagrać w pierwszym filmie u boku kogoś, kogo szczęśliwie mogę nazywać moim przyjacielem. Zawsze chciałam być aktorką wielkiego ekranu. Historia w 'Narodzinach gwiazdy' jest tak wyjątkowa i jestem niezmiernie wdzięczna Bradleyowi, że spełnił moje marzenie" - napisała gwiazda.

Gaga wcieli się w filmie w początkującą piosenkarkę, która zdobywa sławę kosztem swojego mentora i kochanka (Cooper). Doprowadza to do wielu komplikacji w jej życiu osobistym.

Wokalistka, nominowana w zeszłym roku do Oscara za kompozycję "Till It Happens To You" z filmu "Pole walki", w musicalu nie tylko zagrała, ale również napisała do niego muzykę. Za to Cooper, poza reżyserią i aktorstwem, zajmie się wraz z Billym Gerberem i Jonem Petersem także produkcją filmu. Scenariusz aktor napisał wspólnie z Willem Fettersem ("Dla ciebie wszystko").

Gaga stała się kandydatką do roli po tym, jak fiaskiem zakończyły się negocjacje z Beyonce. Cooper uważnie śledził karierę sześciokrotnej laureatki Grammy odkąd rozpoczął pracę nad projektem w trakcie przygotowań do filmu Clinta Eastwooda "Snajper".

"To dla nas zaszczyt, że zgodził się zrealizować ten projekt dla nas i zaangażował do niego właśnie Lady Gagę. Świat czeka na efekty współpracy tych utalentowanych artystów w nowej wersji 'Narodzin gwiazdy'" - mówił Greg Silverman ze studia Warner Bros.

Przypomnijmy, że Lady Gaga promuje obecnie wydaną w ubiegłym toku płytę "Joanne". To piąty album w dyskografii Amerykanki. Wydawnictwo zwiastował singel "Perfect Illusion", do którego powstał również teledysk.



