Największy hołd dla Dolores O'Riordan: Cover "Zombie" The Cranberries podbija sieć

Ponad 13 mln odtworzeń na Facebooku ma już "największy hołd dla The Cranberries". Wideo w tym serwisie społecznościowym na swoim profilu umieściła właśnie irlandzka grupa, która opłakuje śmierć swojej wokalistki Dolores O'Riordan.

W nagraniu przeróbki "Zombie" The Cranberries wzięło udział ponad 100 muzyków /

Liderka grupy The Cranberries zmarła 15 stycznia podczas wizyty w Londynie. Jej ciało znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. 46-letnia Dolores O'Riordan leżała w łazience.

Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

19 stycznia podano, że wokalistka nie zmarła z przyczyn naturalnych i w związku z tym rozpoczęto śledztwo. Zlecono także różne testy, które pozwolą ustalić, co doprowadziło do zgonu gwiazdy. Dochodzenie przedłużono do kwietnia.

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku irlandzcy muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

To właśnie pamiętny utwór "Zombie" promował płytę "No Need to Argue" z 1994 r. Protest song dedykowany został dwóm ofiarom zamachu IRA w Warrington.

"Największy hołd dla The Cranberries" został nagrany w Sankt Petersburgu w Rosji - kilkuset muzyków równocześnie wykonało "Zombie" w hołdzie dla Dolores.

Wideo Cranberries - Zombie - Tribute

Pożegnanie Dolores O'Riordan 1 8 21 stycznia 2018 r. w kościele św. Józefa w Limerick odbyła się ceremonia pożegnania Dolores O'Riordan, liderki irlandzkiej grupy The Cranberries. Autor zdjęcia: Charles McQuillan Źródło: Getty Images 8