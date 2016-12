Największe hity 2016 roku w jednym miksie. To wideo podbija sieć

W niespełna dobę od publikacji film autorstwa Michaela i Carissy Alvarado odtworzono w serwisie Youtube ponad 750 tysięcy razy. Duet w 3-minutowym wideo zawarł swoje wersje największych przebojów mijającego roku.

Duet Us The Duo /

Te piosenki rządziły na listach przebojów w 2016 roku - od Adele, przez Rihannę, Justina Timberlake’a i Bruno Marsa, po Twenty One Pilots.

Michael i Carissa Alvarado, czyli youtuberzy prowadzący kanał Us The Duo, podobnie jak w poprzednich latach, i tym razem podsumowali największe hity mijającego roku.

Ich zeszłoroczny miks zobaczyło blisko 10 milionów osób, natomiast ten stworzony z końcem 2014 roku - ponad 18 milionów.

Wideo Top Hits of 2016 in 3 minutes - Us The Duo

Poniżej możecie sprawdzić pełną listę utworów, które pojawiły się w najnowszym filmie duetu:

"Starboy (ft. Daft Punk)" - The Weeknd

"7 Years" - Lukas Graham

"Cheap Thrills" - Sia (ft. Sean Paul)

"I Took a Pill in Ibiza" - Mike Posner (Seeb Remix)

"Work From Home" - Fifth Harmony (ft. Ty Dolla $ign)

"Cake by the Ocean" - DNCE

"Stressed Out" - Twenty One Pilots

"Hold Up" - Beyoncé

"Side to Side" - Ariana Grande (ft. Nicki Minaj)

"Send My Love (To Your New Lover)" - Adele

"This is What You Came For" - Calvin Harris ft. Rihanna

"One Dance" - Drake (ft. WizKid & Kyla)

"Work" - Rihanna (ft. Drake)

"Can’t Stop the Feeling" - Justin Timberlake

"24K Magic" - Bruno Mars

"Black Beatles (ft. Gucci Mane)" - Rae Sremmurd

"Closer" - Chainsmokers ft. Halsey.