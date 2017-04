Najgorszy koncert Lorde? Ten w wieku 12 lat

Lorde w rozmowie ze stacją Radio X przyznała się do jednego z najbardziej wstydliwych koncertów w swoim życiu.

W marcu do sieci trafił nowy singel Lorde "Green Light", który zapowiada jej drugi album "Melodrama". Album będzie następcą świetnie przyjętego debiutu nowozelandzkiej wokalistki "Pure Heroine", na którym znalazły się utwory "Royals" i "Team".



Młoda gwiazda w Radio X opowiedziała o najgorszym koncercie w trakcie całej swojej kariery.

"Z racji, że zaczęłam w wieku 14, 15 lat, nie dałam zbyt wielu koncertów, zanim zaczęto mnie rozpoznawać. Ale byłam też w szkolnym, rockowym zespole o nazwie Extreme" - wyznała 20-letnia Lorde.

"Byliśmy ekstremum w wykonaniu 12-latków. Było w tym bardzo dużo złych ruchów. I dużo oklasków. Pamiętam dokładnie, że myślałam wtedy 'nie jestem fajna w tym momencie'" - opowiadała wokalistka dodając, że w sieci wciąż można znaleźć nagranie z tego koncertu.

Wideo z 12-letnią Lorde możecie zobaczyć poniżej:



Wideo