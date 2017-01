Nagrała swojego tatę, jak śpiewa w samochodzie. Hit sieci!

Kris Jones, niepozorny mężczyzna z Teksasu, być może wkrótce otrzyma szansę na zrobienie kariery w branży muzycznej. Wszystko dzięki jego występowi w samochodzie, który nagrała jego córka.

Dayla i jej ojciec Kris Jones

Córka Jonesa, Dayla, postanowiła zaprezentować internautom talent swojego ojca. 2 stycznia w sieci pojawił się filmik, w którym Kris Jones wykonuje utwór "Tennessee Whiskey" (piosenkę w przeszłości śpiewali m.in. David Allan Coe, George Jones i Chris Stapleton).



Nagranie z samochodu Jonesa obejrzano do tej pory ponad 14 milionów razy. Komentujący byli zachwyceni wokalem mężczyzny, niektórzy pisali nawet, że Jones brzmi lepiej niż profesjonaliści, którzy podejmowali się śpiewania tej piosenki wcześniej.

Popularność mężczyzny z Teksasu wcale nie zakończyła się na jednym filmiku. Kris Jones został zauważony m.in. przez Ellen DeGeneres, która zaprosiła mężczyznę i jego córkę do swojego talk show.



"Musiałam przekonać go, żeby zaśpiewał, ale w końcu się udało i... odpaliło" - mówiła Dayla Jones w programie DeGeneres.

Jones w rozmowie z prowadzącą przyznał, że zawsze chciał być wokalistą (obecnie pracuje jako dostawca). "Śpiewam przez całe życie. Zacząłem w kościele. Miałem 10 lat, chciałem śpiewać razem z chórem, ale moja matka wtedy mi nie pozwalała. Aż w końcu usłyszała, jak śpiewam i stwierdziła, że naprawdę umiem to robić" - opowiadał Jones.



Zapytany przez DeGeneres czy próbował swoich sił w programach takich, jak "The Voice" lub "Idol", przyznał, że faktycznie pojawił się na castingach w "Idolu", jednak w tym czasie talent show posiadał przedziały wiekowe, w które się nie zmieścił (był o pięć miesięcy za stary).

"Próbowałem też sił w 'The Voice'. Na castingu były tysiące osób z wspaniałymi głosami. Znalazłem się w ostatniej grupie, która weszła na przesłuchania, zacząłem śpiewać i już po siedmiu słowach zdałem sobie sprawę, że nic z tego nie będzie" - mówił Jones.

Wokalista trafi jednak do najnowszej edycji "The Voice", gdyż osoba z produkcji programu wkrótce po tym, jak zyskał popularność w sieci zadzwoniła do niego i zaproponowała mu udział w talent show.

Jones w programie Ellen wykonał także "Tennesee Whiskey", a po jego występie prowadząca wręczyła mu czek na 10 tysięcy dolarów na rozwój talentu.



Warto zauważyć, że Jones oprócz coveru, który przyniósł mu popularność, wykonywał utwory "Simple Man" (Lynyrd Skynyrd) i "Stand By Me" (George Jones). Niedawno w sieci pojawił się też jego własny numer "Song About My Life".