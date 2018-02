Naga Rita Ora w świetle zachodzącego słońca

Nowe zdjęcie Rity Ory na jej profilu na Instagramie wzbudziło spore zainteresowanie. Wokalistka promuje obecnie piosenkę "For You", którą nagrała do filmu "Nowe oblicze Greya".

Rita Ora wie, jak przyciągać spojrzenia /Bryan Bedder /Getty Images

Rita Ora, która przez czytelników Interii uznana została za najseksowniejszą zagraniczną wokalistką 2017 roku, znów opublikowała w sieci swoje odważne zdjęcia.

Na profilu gwiazdy na Instagramie pojawiło się kilka fotografii, na których Rita Ora pozuje nago.

Przypomnijmy, że wokalistka promuje obecnie utwór "For You", który nagrała wraz z Liamem Paynem do ścieżki dźwiękowej ostatniej części sagi "Pięćdziesięciu twarzy Greya", czyli "Nowe oblicze Greya". Do piosenki powstał również teledysk.

Posłuchaj utworu "For You" w serwisie Teksciory.pl!

Ponadto Rita Ora pracuje nad swoim nowym albumem, który zapowiadają utwory "Anywhere" oraz "Your Song".