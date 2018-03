'N Sync: 20 lat od debiutu

​Fani ‘N Sync - jednego z najpopularniejszych amerykańskich boysbandów końca lat 90. - pewnie poczują się staro, gdy usłyszą, że w sobotę 24 marca, mija 20 lat od amerykańskiej premiery debiutanckiej płyty ich idoli.

'N Sync robili furorę w latach 90. /George de Sota /Getty Images

Amerykański popowy boysband ‘N Sync został powołany do życia w 1995 roku przez Louisa Pearlamana, twórcę sukcesu Backstreet Boys oraz US5. W skład zespołu weszli: Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez oraz Justin Timberlake.

Ten ostatni zdecydowanie najlepiej poradził sobie po zakończeniu działalności, z sukcesami rozkręcając karierę solową.

Zanim debiutancki album ‘N Sync ukazał się w Stanach Zjednoczonych (24 marca 1998 roku), miał swoją premierę niemal rok wcześniej w Niemczech.

Dopiero na fali europejskich sukcesów zdecydowano wydać płytę na amerykańskim rynku. Ta wersja albumu poszerzona została o cztery nowe utwory.

"I Want You Back", czyli pierwszy singel zwiastujący debiutancką płytę ‘N Sync ukazał się w Stanach Zjednoczonych w styczniu 1998 roku.

Clip 'N Sync I Want You Back

Na drugi singel promujący debiut boysbandu wybrano kawałek "Tearin' Up My Heart". W 2007 roku telewizja VH1 umieściła piosenkę w zestawieniu najlepszych utworów lat 90. Co ciekawe, zarówno "I Want You Back", jak i "Tearin' Up My Heart" miały pierwotnie trafić na płytę Backstreet Boys.

