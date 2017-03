Mura Masa i Charli XCX w teledysku "1 Night"

​Do sieci trafił teledysk do utworu "1 Night", czyli najnowszego singla Mura Masy z gościnnym udziałem Charli XCX.

Charli XCX w klipie "1 Night" /

Utwór "1 Night" zwiastuje nadchodzącą premierę debiutanckiego albumu Mura Masy, który trafi do sprzedaży latem.

Clip Mura Masa 1 Night feat. & Charli XCX

Reklama

Singel jest już dostępny w serwisach cyfrowych. "1 Night" to połączenia metalowych bębnów, marimby i elektroniki autorstwa niezwykle innowacyjnych artystów młodego pokolenia.

Osobowość Mura Masy ukształtowały płyta Joni Mitchell ze zbiorów mamy i lata doświadczeń w hardrockowych zespołach na koncie taty-gitarzysty. W twórczości muzyka widoczne jest mieszanie się nurtów klasycznych z eksperymentalnymi. Gdy w wieku 15 lat natknął się na muzykę elektroniczną, poczuł, że to kierunek dla niego. Dzięki Jamesowi Blake'owi odkrył "jak daleko można z nią eksperymentować". Tak zaczęła się praca nad szukaniem własnego brzmienia. Niczym gąbka chłonął twórczość artystów z kręgów elektroniki w serwisach Youtube i Soundcloud. To dzięki nim zobaczył, że niezależnie tworzona muzyka elektroniczna to nie tylko subkultura, ale klucz, by wstrząsnąć całym światem bez wychodzenia ze swojego pokoju.

W ciągu zaledwie kilku lat od debiutu w sieci, Mura Masa osiągnął sporą popularność, podbił scenę festiwalową i wyprzedał trzy trasy koncertowe po Europie. Muzyk, który sam próbował swoich sił jako producent, starannie dobrał ekipę do pracy nad debiutanckim albumem. Wśród nich znaleźli się zarówno niedawno odkryci Nao i Bonzai, jak i najgłośniejsze nazwiska z branży - ASAP Rocky i Charli XCX.

Mura Masa upewnił się jednak, by wszystko zrobić po swojemu. Począwszy od założenia własnej wytwórni Anchor Point, która opiekuje się również innymi młodymi artystami, Mura Masa wypuścił na rynek serię mixtape'ów (AP Sound) oraz wystąpił w rozgłośniach radiowych. Debiutanckie wydawnictwo zapowiada się jako podróż w głąb muzyki elektronicznej, mieszanka undergroundu z konserwatyzmem.