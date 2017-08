MTV VMA 2017: Wystąpią Miley Cyrus, Ed Sheeran i Katy Perry

MTV ogłosiło listę wykonawców, którzy wystąpią na tegorocznej gali rozdania nagród VMA.

Miley Cyrus i Robin Thicke na MTV VMA 2013 /Neilson Barnard /Getty Images

Wśród gwiazd, które pojawią na scenie, znaleźli się: Miley Cyrus, Lorde, Ed Sheeran, The Weeknd, Katy Perry, Fifth Harmony, Shawn Mendes i 30 Seconds to Mars.

Reklama

Przypomnijmy, że gala odbędzie się 27 sierpnia w Inglewood w Kalifornii. Prowadzącą ceremonii będzie Katy Perry.

Największą liczbę nominacji (osiem) do MTV VMA ma Kendrick Lamar. Oprócz rapera o miano artysty roku powalczą m.in. Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd i Lorde.

Warto przypomnieć, że Miley Cyrus wróci na scenę MTV VMA po dwóch latach przerwy. W 2015 roku byłą prowadzącą gali, co skończyło się wieloma skargami wysyłanymi do telewizji. Bez skandalu nie obeszło się również w 2013 roku, kiedy to Cyrus twerkowała na scenie, a towarzyszył jej w tym Robin Thicke.



Miley Cyrus na MTV VMA 2015 1 12 Miley Cyrus na MTV VMA 2015 Autor zdjęcia: Frazer Harrison Źródło: Getty Images 12