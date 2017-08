MTV VMA 2017: "Despacito" bez nominacji. Luis Fonsi komentuje

"Despacito" to najpopularniejszy utwór tego roku. Jednak stworzony do piosenki klip ne otrzymał żadnej nominacji do nagrody VMA. Telewizja oraz wokalista postanowili zabrać głos w sprawie.

Daddy Yankee i Luis Fonsi w klipie do "Despacito" /

Przypomnijmy, ze najwięcej nominacji, bo aż osiem, w tym roku otrzymał Kendrick Lamar. W najważniejszej kategorii - teledysk roku - jego klip "Humble" powalczy z klipami The Weeknd, Alessi Cary, Bruno Marsa i DJ Khaleda.

Żadnej nominacji nie zdobył natomiast duet Luis Fonsi i Daddy Yankee za swój przebój "Despacito".

Utwór duetu ukazał się w sieci 12 stycznia i szybko zaczął bić kolejne rekordy, stając się największym hitem tego roku. Teledysk w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube, a także przebił barierę trzech miliardów wyświetleń (aby to osiągnąć potrzebował 204 dni).



To jednak nie koniec bicia rekordów. "Despacito" to także najczęściej odtwarzany utwór w historii serwisów streamingowych. W dodatku duet Fonsi - Yankee może pobić rekord listy Billboard. Ich piosenka przez 14 kolejnych tygodni zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych utworów w USA. Rekord - 16 tygodni - należy do Mariah Carey i Boyz II Men ("One Sweet Day").



Po ogłoszeniu nominacji fani nie kryli swojego rozczarowania zaistniałą sytuacją. Na krytykę postanowili odpowiedzieć przedstawiciele MTV. W rozmowie z Associated Press rzecznik telewizji stwierdził, że "Despacito" nie było zgłoszone do nagrody. Dodał także, że piosenka (ale nie teledysk) zostanie dodana do kategorii przebój lata.

Swoje oświadczenie postanowiła wystosować również wytwórnia Universal, która opiekuje się Fonsim. Przedstawiciele labelu oznajmili natomiast, że nie zgłosili klipu, gdyż MTV puszczała go jedynie w swojej hiszpańskojęzycznej stacji, a nie na głównym kanale.

Całe zamieszanie skomentował również Luis Fonsi.

"Nagrody są ważne, ale czy jest większa nagroda niż posiadanie najpopularniejszego teledysku w historii? Nie dostanę już niczego lepszego" - stwierdził.

Gala MTV VMA 2017 odbędzie się w tym roku 27 sierpnia w Inglewood w Kalifornii. Poprowadzi ją Katy Perry.