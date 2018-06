MŚ 2018 w Rosji: Nicky Jam, Will Smith i Era Istrefi z Ronalidinho (teledysk "Live It Up")

Ponad 11,8 mln odsłon ma już teledysk do "Live It Up", oficjalnego utworu zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Numer wykonali Nicky Jam, Era Istrefi i Will Smith.

Era Istrefi w teledysku "Live It Up" /

Produkcją singla zajął się ceniony na całym świecie producent Diplo. Do współpracy zaproszeni zostali gwiazda muzyki reggaeton Nicky Rivera Caminero, czyli Nicky Jam, aktor, wokalista i raper Will Smith oraz pochodząca z Kosowa 23-letnia wschodząca gwiazda pop Era Istrefi, która popularność zdobyła dzięki piosence "Bonbon".

"Nagrać oficjalny utwór na piłkarskie mistrzostwa świata to życiowe osiągnięcie. Niewielu artystów dostąpiło takiego zaszczytu. Jestem dumny i szczęśliwy, bo będę mógł kiedyś powiedzieć wnukom, że zrobiłem to" - cieszy się Nicky Jam.

W teledysku "Live It Up" poza wykonawcami piosenki występuje również Ronalidnho, były napastnik reprezentacji Brazylii, mistrz świata z 2002 r., odnoszący wielkie sukcesy także z Barceloną (dwukrotny mistrz Hiszpanii, zwycięstwo w Lidze Mistrzów), Milanem (mistrz Włoch) i PSG (Puchar Intertoto).

W poprzednich latach piosenki na mistrzostwa nagrywali m.in. Ricky Martin, Shakira, Anastacia, Pitbull i Il Divo.