Mrozu prezentuje "Sierść" (nowa płyta "Zew")

24 lutego Mrozu wydaje nową płytę "Zew". Poniżej możecie już zobaczyć teledysk do pierwszego singla "Sierść".

Niemal trzy lata po premierze "Rollercoaster" Mrozu zaprezentuje nowy album.

Tym razem wokalista jeszcze mocniej współpracował z producentem Marcinem Borsem, co zaowocowało "spójnym i wyrazistym materiałem". Bors ma na koncie współpracę z m.in. Gabą Kulką, Brodką, grupami Pogodno, Hey, Muchy, Lao Che, happysad i Armia.

"Na płycie 'Zew' pojawiają się też bardziej osobiste teksty, utwory koncepcyjne, które opisują dziką, momentami mroczną stronę ludzkiej natury. Mrozu cały czas pozostaje wierny zasadzie, że bezwzględnie najważniejsza jest muzyka. Artysta konsekwentnie unika bywania na salonach chcąc być kojarzony jedynie z tym co tworzy. Fani mieli wielokrotnie okazję usłyszeć go na żywo na niezliczonych, energetycznych koncertach ze swoim zespołem" - czytamy w zapowiedzi.

Pierwszą zapowiedzią albumu jest utwór "Sierść".

"Historię piosenki rozpoczął przywieziony ze studia Marcina Borsa do mojej domowej pracowni Clavinet Hohnera. Instrument spopularyzowany w latach 70 przez utwór 'Superstition' Steviego Wondera. Jak dotychczas moja najlepsza zdobycz jeśli chodzi o instrumenty klawiszowe.To właśnie na nim powstał puls 'ska' i charakterystyczna linia basowa przepuszczona przez kostkę gitarową. Potem pojawiły się 'doorsowe' organy zagrane przez Tomka Świerka z mojego zespołu, ale prawdziwą rewolucję zrobiła drapieżna gitara Borsa, która nadała pazur całości.

Tak oto połączyliśmy różne światy, które stworzyły coś dzikiego, co instynktownie pokierowało do napisania tekstu... o instynktach" - opowiada Mrozu.



"Ten projekt powstał, aby pokazać emocje, które rządzą człowiekiem. Za pomocą symboli i abstrakcyjnych obrazów udajemy się w podróż po ludzkiej duszy. Serce vs rozum. Szalony klimat, feeria kolorów i 100% wolności twórczej" - dodaje reżyser teledysku Aliaksandr "Sashka" Kanavalau.

Przypomnijmy, że "Rollercoaster" przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Jak nie my to kto" (z gościnnym udziałem Tomsona z Afromental i Patrycji Goli), "Nic do stracenia" (chór Sound'n'Grace), "Rollercoaster" i "1000 metrów nad ziemią".