Mrozu i elektryzujący "Duch"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk Mroza do jego najnowszego singla "Duch".

Mrozu prezentuje nowy teledysk /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Jak już informowaliśmy, 24 lutego Mrozu wydaje nową płytę "Zew", która ukaże się niemal trzy lata po premierze "Rollercoaster". Na pierwszego singla wybrano utwór "Sierść".



Teraz wokalista prezentuje teledysk do piosenki "Duch". Tym razem w warstwie lirycznej wsparł go Piotr Szmidt a.k.a Ten Typ Mes.

Za elektryzujący teledysk odpowiedzialna jest Zuzanna Plisz oraz Kacper Fertacz, operator filmowy, mający na swoim koncie wiele wybitnych produkcji, w tym nagrodzoną w 2016 roku Złotymi Lwami "Ostatnią rodzinę".

W klipie zagrali Dariusz Nowak, Aleksandra Kupras, Izabella Malik, Eryk Pawłowski, Przemysław Hippler, Paweł Masełko i Karolina Sosna.

Przy płycie "Zew" Mrozu jeszcze mocniej współpracował z producentem Marcinem Borsem, co zaowocowało "spójnym i wyrazistym materiałem". Bors ma na koncie współpracę z m.in. Gabą Kulką, Brodką, grupami Pogodno, Hey, Muchy, Lao Che, happysad i Armia.

"Na płycie 'Zew' pojawiają się też bardziej osobiste teksty, utwory koncepcyjne, które opisują dziką, momentami mroczną stronę ludzkiej natury. Mrozu cały czas pozostaje wierny zasadzie, że bezwzględnie najważniejsza jest muzyka. Artysta konsekwentnie unika bywania na salonach chcąc być kojarzony jedynie z tym co tworzy. Fani mieli wielokrotnie okazję usłyszeć go na żywo na niezliczonych, energetycznych koncertach ze swoim zespołem" - czytamy w zapowiedzi.

Clip Mrozu Duch

Przypomnijmy, że "Rollercoaster" przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Jak nie my to kto" (z gościnnym udziałem Tomsona z Afromental i Patrycji Goli), "Nic do stracenia" (chór Sound'n'Grace), "Rollercoaster" i "1000 metrów nad ziemią".