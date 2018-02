Mr. Big: Pat Torpey nie żyje. Perkusista miał 64 lata

W środę (7 lutego) z powody komplikacji wywołanych chorobą Parkinsona zmarł Pat Torpey, perkusista amerykańskiej grupy Mr. Big.

Pat Torpey (pierwszy z lewej) był współzałożycielem Mr. Big /Oficjalna strona zespołu

"Rodzina, zespół i jego menedżment proszą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie" - głosi oświadczenie przedstawicieli Mr. Big.



Pat Torpey był współzałożycielem hardrockowej formacji wraz z wokalistą Erikiem Martinem, gitarzystą Paulem Gilbertem i basistą Billym Sheehanem.

Powstała w 1988 r. formacja wydała w sumie dziewięć studyjnych płyt. Największą popularnością cieszyła się "Lean Into It" (1991) z przebojem "To Be With You", który spędził trzy tygodnie na szczycie listy "Billboardu".

W lipcu 2017 r. ukazał się ostatni album "Defying Gravity".



Z powodu choroby Parkinsona Torpey nie dał rady zarejestrować wszystkich swoich partii (pracował z automatem perkusyjnym). W nagraniach i na trasie perkusistę zastępował Matt Star, pracujący z gitarzystą Ace'em Frehleyem z Kiss.

Diagnozę Pat Torpey usłyszał od lekarzy w połowie 2014 r., gdy objawy zaczęły się pogarszać.



"Zamierzam walczyć z chorobą z tą samą intensywnością, jaką gram na perkusji" - mówił wówczas amerykański muzyk.

Torpey współpracował na scenie również z m.in. Belindą Carlisle, Robertem Plantem i Tedem Nugentem.

Grupa Mr. Big reaktywowała się w oryginalnym składzie w 2009 r.

Od tego czasu kwartet wypuścił płyty "What If..." (2010), "... The Stories We Could Tell" (2014) i wspomniany "Defying Gravity" (2017).

Przy nowym albumie muzykom ponownie pomagał producent Kevin Elson, odpowiadający za brzmienie płyt "Mr. Big" (1989), "Lean Into It" (1991) i "Bump Ahead" (1993).

"Od razu poczuliśmy z nim tę magiczną chemię" - komentował gitarzysta Paul Gilbert.

