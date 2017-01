Mord'A'Stigmata przed premierą "Hope"

Już w lutym w ręce fanów awangardowego post-black metalu trafi nowy longplay grupy Mord'A'Stigmata.

Mord'A'Stigmata szykuje nowy album /Oficjalna strona zespołu

"Hope", czwarty album formacji z Bochni nagrano w Studio 67.



Okładkę i oprawę graficzną zaprojektował Bartek Rogalewicz (Rogi, Non Opus Dei, Behemoth, Blindead).



Płyta trafi do sprzedaży 17 lutego pod banderą Pagan Records. Album dostępny będzie w formatach CD, winylowym oraz drogą elektroniczną.



Przypomnijmy, że Mord'A'Stigmata (wraz z Blaze Of Perdition) wystąpią w połowie marca na czterech koncertach w Polsce u boku szwajcarskiego Triptykon i niemieckiego Secrets Of The Moon. Koncerty odbędą się 16 marca w krakowskim Kwadracie, 17 marca we wrocławskim Alibi, 18 marca w warszawskiej Progresji i 19 marca w gdańskim klubie B90.



Oto program albumu "Hope":



1. "Hope"

2. "The Tomb From Fear And Doubt"

3. "To Keep The Blood"

4. "In Less Than No Time".