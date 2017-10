MorawieckiSings: Memy z ministrem Morawieckim podbijają sieć

Jak połączyć osobę ministra Mateusza Morawieckiego z kultowymi, polskimi piosenkami? Wystarczyło jedno zdjęcie, a internauci natychmiast znaleźli pomysł.

Zdjęcie Mateusza Morawieckiego podbiło sieć /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Cała akcja, w której internauci wymyślają pomysły na piosenki dla Mateusza Morawieckiego zaczęła się na początku października, a pretekstem było zdjęcie ministra finansów z gitarą.

Polityk z instrumentem sfotografowany został 29 sierpnia, kiedy to pojawił się w Radiu Warszawa. Gitara należała do dziennikarza Piotra Wójtowicza i to również on wrzucił zdjęcie do sieci.

"Mateusz Morawiecki a w rękach moja gitara. Wicepremier umie liczyć pieniądze, ale i jak widać, szarpać struny" - napisał.



"To było dosłownie kilkadziesiąt sekund. Wicepremier zagrał jakąś turystyczną balladę, ale kolega pracujący w studiu uznał, że nie warto tego archiwizować. Przy obecnym wysypie memów to byłby teraz hit" - mówił Wójtowicz gazecie "Do Rzeczy".

Zdjęcie po pewnym czasie zaczęło żyć własnym życiem. Internauci postanowili bowiem podrzucić kilka pomysłów na piosenki ministrowi Morawieckiemu. Przerobione zostały więc największe polskie przeboje: Lady Pank - "Zawsze tam gdzie, ty", Urszuli - "Dmuchawce, latawce, wiatr", Czesława Niemena - "Dziwny jest ten świat", Wilków - "Baśka", Rotary - "Na jednej z dzikich plaż" oraz wiele innych.



Poniżej możecie znaleźć najpopularniejsze zdjęcia z hasztagiem #MorawieckiSings: