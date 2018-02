Monika Urlik z poparciem Sławomira na Eurowizję ("Momentum")

Poniżej możecie posłuchać piosenki "Momentum", propozycji Moniki Urlik na Eurowizję.

Monika Urlik wystąpi w polskich preselekcjach do Eurowizji AKPA

W pierwszej edycji programu "The Voice Of Poland" Monika Urlik dała się poznać jako wszechstronna wokalistka, która bardzo dobrze radzi sobie w różnych stylach muzycznych. Sama przyznaje, że najbardziej kocha funk i gospel (śpiewa w chórze The Voices).

Podopieczna Nergala (w drodze do finału ustąpiła Damianowi Ukeje, który później wygrał cały program) w telewizyjnym show zaśpiewała m.in. "Think" Arethy Franklin i "Halo" Beyonce. Świetnie sprawdziła się w heavymetalowym klasyku "Run To The Hills" Iron Maiden.

Urlik ma już na swoim koncie wiele nagród w konkursach wokalnych. Jest finalistką festiwalu Top Trendy. W 2005 roku wygrała Międzynarodowy Konkurs "Vena" pod patronatem Michała Urbaniaka.

Szerszej publiczności przypomniała się też w telewizyjnej "Bitwie na głosy" (drużyna Barona i Tomsona z Afromental).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Urlik Córeczko

W 2014 r. ukazał się jej debiutancki album "Nie wie nikt" nagrany z pomocą Barona i Marka Błaszczyka, klawiszowca związanego z Ich Troje i Volver. Wtedy też wystąpiła na Festiwalu w Opolu w Konkursie Debiuty.

Gościnnie wspierała rapera Tedego i metalową grupę Naumachia.

Na koncertach sięga po twórczość m.in. Arethy Franklin, Tiny Turner czy Whitney Houston.

Zgłoszona do preselekcji do Eurowizji piosenka "Momentum" napisana została przez szwedzkie kompozytorki, bliźniaczki Ylvę i Lindę Parsson. Mają one na koncie eurowizyjne piosenki dla wykonawców z kilkunastu krajów (narodowe preselekcje, Eurowizja Junior).

Clip Monika Urlik Momentum (Lyric video)

"Cześć tu Sławomir. Monika trzymam za Ciebie mocno kciuki. Masz wyjątkowy wokal. Światowy" - takiego wsparcia udzielił wokalistce "gwiazdor rock polo" Sławomir, przez wielu namawiany do tego, żeby wziąć udział w polskich preselekcjach do Eurowizji.

To właśnie Monika Urlik uczyła go śpiewu.

Wideo Pierwsza lekcja w Ojczyźnie