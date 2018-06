Monika Urlik pracuje nad nową płytą ("Nie wiem, czym jest miłość")

Pamiętana z m.in. "The Voice of Poland" i udziału w tegorocznych preselekcjach do Eurowizji Monika Urlik szykuje nowy album.

Monika Urlik pracuje nad nową płytą AKPA

Monika Urlik wygrywała liczne konkursy wokalne, wystąpiła w "Szansie na sukces" (zajęła drugie miejsce w finale w Sali Kongresowej) oraz w "Drodze do gwiazd", jednak dopiero pojawienie się w pierwszej edycji "The Voice of Poland" przyśpieszyło jej karierę.

W talent show TVP pod opieką Nergala dotarła do półfinału. W 2012 r. wystąpiła w trzeciej edycji "Bitwy na głosy" w drużynie Barona i Tomsona z Afromental.

W maju 2014 r. ukazał się debiutancki album "Nie wie nikt", na której wokalistkę wsparli m.in. Baron i Marek Błaszczyk.

Jej piosenki "Nie wie nikt" oraz "Ty i ja" wykorzystano w serialu "Prawo Agaty", a ona miała okazję współpracować m.in. z Tede i metalową Naumachią. Uczyła także śpiewu gwiazdora rocko polo Sławomira.

Wiosną przypomniała o sobie z utworem "Momentum", z którym zajęła 2. miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji (wygrał Gromee).



Teraz Monika zaprezentowała piosenkę "Nie wiem, czym jest miłość", która ukaże się na jej kolejnej płycie.



Wideo z nakręconą w jednym ujęciu koncertową wersją w ciągu dwóch tygodni zanotowało ponad 180 tys. odsłon.



Clip Monika Urlik Nie wiem czym jest miłość (One Mic One Take Live)

Fani nie szczędzą zachwytów: "Coś nieprawdopodobnego. Niezwykle poruszająca. Poziom światowy pod każdym względem", "Piękny hymn zranionych i wątpiących. Uczta dla wrażliwców. Serce, choć zduszone, krzyczy wniebogłosy!", "Ten moment kiedy żaden hejter nie odważy się napisać nic złego. Bezcenne XD".