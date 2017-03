Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz razem ("Biegnę")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do najnowszego singla Moniki Lewczuk. W utworze "Biegnę" wokalistce towarzyszy Antek Smykiewicz.

Monika Lewczuk nagrałą duet z Antkiem Smykiewiczem /fot. Robert Stachnik /Reporter

Monika Lewczuk zadebiutowała w 2015 roku singlem "#Tam tam", który uzyskał status złotej płyty. Kawałek promował pierwszy album wokalistki, zatytułowany "#1", który ukazał się blisko rok później.

Jesienią 2016 roku podjęła natomiast współpracę z hiszpańskim wokalistą Alvaro Solerem. Nagrali wspólnie nową wersję międzynarodowego hitu "Libre!".

Teraz Monika do nowego singla "Biegnę" zaprosiła Antka Smykiewicza. Autorami piosenki są Rafał Malicki (producent pracujący z m.in. Mosqitoo, Mariną Łuczenko-Szczęsną i grupą Hey), Sarsa i Monika Lewczuk.

Za reżyserię odpowiada pracująca już wcześniej z wokalistką Anna Powierża (ma na koncie klipy także dla m.in. Antka Smykiewicza, Kasi Popowskiej, Marii Niklińskiej, Stashki, Ewy Szlachcic i Adiego Kowalskiego).

Obecnie wokalistka znana z piątej edycji "The Voice of Poland" pracuje nad swoją drugą solową płytą. Twierdzi, że jest to w tej chwili jej absolutny zawodowy priorytet. Nie wyklucza jednak kolejnej współpracy z innymi artystami przy nagrywaniu piosenek.

"Myślę, że jeszcze niejednokrotnie będą tego typu sytuacje, kiedy nagramy coś z kimś. Być może będzie nawet coś takiego niedługo, bo mamy jakiś plan" - mówi wokalistka.