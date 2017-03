​Monika Brodka w jury konkursu FIRESTONE Headliners of Tomorrow

Ruszył konkurs FIRESTONE Headliners of Tomorrow dla młodych, zdolnych muzyków, którego jurorką jest Monika Brodka. Wraz z pozostałymi członkami jury wokalistka wyłoni trzech finalistów i spośród tej trójki publiczność wybierze jednego wykonawcę, który zagra koncert na Firestone Stage - oficjalnej scenie Open'er Festival.

W pierwszym etapie konkursu muzycy będą mogli zgłaszać swoje autorskie piosenki w formacie audio lub wideo za pośrednictwem strony www.konkursfirestone.pl. To właśnie spośród nich jury konkursowe pod przewodnictwem Moniki Brodki wybierze trzech finalistów, którzy zostaną nagrodzeni profesjonalnymi wideo sesjami live oraz warsztatami doskonalącymi technikę występów na scenie z udziałem ambasadorki i jury. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia tego roku.

Etap drugi rozstrzygnie się poprzez internetowe głosowanie publiczności. Na stronie konkursu zostaną opublikowane nagrania wykonane podczas sesji muzycznych live. To na ich podstawie internauci wytypują na przełomie kwietnia i maja zwycięzcę konkursu, który otrzyma tytuł Headliner of Tomorrow i zagra koncert na Firestone Stage podczas Open'er Festival 2017, który odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca.

"Mam wielka nadzieję, że poprzez nasz konkurs znajdziemy naprawdę zdolnych artystów, dla których występ na Open'er Festival będzie dopiero początkiem długiej kariery. Jestem bardzo ciekawa, co do nas przyślecie, będziemy słuchać uważnie!" - mówi Monika Brodka.

Nagrody czekają również na głosujących. Jeżeli fani po głosowaniu dodatkowo uzasadnią swoją decyzję, otrzymają szansę wygrania jednego z 10 podwójnych biletów na Open'era i 40 upominków od Firestone.

