Molly Hatchet: Dave Hlubek nie żyje

W wieku 66 lat zmarł Dave Hlubek, gitarzysta i współzałożyciel amerykańskiej rockowej grupy Molly Hatchet.

Dave Hlubek zmarł w niedzielę (3 września). Przyczyną śmierci muzyka był zawał serca.

"Z wielkim smutkiem ogłaszamy odejście naszego ukochanego przyjaciela i członka zespołu Dave'a Hlubka" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu na facebookowym profilu Molly Hatchet.

Hlubek był współzałożycielem formacji w 1971 r. Razem z nią nagrał takie płyty, jak m.in. "Molly Hatchet", "Flirtin' with Disaster" i "Beatin' the Odds". Z grupą pożegnał się w 1986 r. w związku ze swoimi problemami zdrowotnymi. Zastąpił go Bobby Ingram.

W późniejszych latach muzyk współpracował z m.in. Southern Jam Band i the Southern Rock Legends. W 2003 r. założył grupę Skinny Molly z byłym gitarzystą Lynyrd Skynyrd Mikiem Estesem, perkusistą Kurtem Pietro i Pontusem J. Backiem.

W 2005 r. ponownie pojawił się w składzie Molly Hatchet.

Twórczość rockmana pojawiała się w takich filmach, jak m.in. "Diukowie hazardu", "Suspect Zero" i "Delta Farce".