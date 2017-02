Młynarska z Chicas de San Escobar tym razem o Donaldzie Tusku?

W sieci pojawił się kolejny utwór projektu Chicas de San Escobar Pauliny Młynarskiej i Julii Chmielnik. Tym razem duet postanowił napisać utwór pt. "Przerwane objęcia Generała Tusco".

Paulina Młynarska rozwija projekt Chicas de San Escobar /Piotr Blawicki /East News

"Przerwane objęcia Generała Tusco" to czwarta piosenka stworzona przez Chicas De San Escobar. Oprócz Pauliny Młynarskiej i Julii Chmielnik gościnnie w utworze pojawił się aktor Marcin Przybylski.



Wideo Przerwane objęcia Generała Tusco, Julia Chmielnik&Paulina Młynarska feat. Marcin Przybylski

Za realizację dźwięku nagrania odpowiadał Marcin Kleiber. Teledysk pomógł duetowi stworzyć Radek Polak. Utwór prawdopodobnie dotyczy Donalda Tuska i jego kariery politycznej w Unii Europejskiej. Były szef Platformy Obywatelskiej od 2014 roku piastuje urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej, a jego kadencja dobiega końca 31 maja 2017 roku. Tusk oświadczył jednak, że jest gotów do sprawowania urzędu na kolejne 2,5 roku.



Dla wielu ekspertów wyjazd Donalda Tuska był jednym z powodów, dla których PO przegrała wybory parlamentarne oraz prezydenckie w 2015 roku.



Chicas de San Escobar to wspólny projekt dziennikarki i felietonistki Pauliny Młynarskiej oraz Julii Chmielnik. Inspiracją do stworzenia zespołu była wpadka ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego, który stwierdził, że na 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozmawiał z przedstawicielami nieistniejącego państwa San Escobar.



Młynarska i Chmielnik niedługo później założyły grupę oraz zaprezentowały piosenkę "Słodki presidente". Utwór cieszył się ogromną popularnością. Klip do numeru obejrzano prawie pół miliona razy. Piosenkę z Młynarską wykonał nawet Michał Szpak.



Wideo Słodki Presidente Paulina Młynarska feat. Julia Chmielnik

"Chciałam podbić TVP, ale chyba nie podbiję" - żartowała w "Dzień Dobry TVN" Paulina Młynarska. "Ten tekst mnie rozśmieszył. Poczucie humoru to moja ulubiona cecha u ludzi" - opowiadała Julia Chmielnik.

"Uznałam, że chyba trzeba zmienić środki wyrazu. Muzyka łagodzi obyczaje i cóż nas może uratować, jak nie poczucie humoru" - stwierdziła Młynarska.

Wideo Julia Chmielnik: Uwielbiam poczucie humoru, to jest moja ulubiona cecha u ludzi (Dzień Dobry TVN/x-news)

Niedługo później w sieci pojawiły się kolejne utwory - "Tango Feminista" oraz "Cza-cza Misio", który dotyczył działalności byłego już rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartłomieja Misiewicza.

W ostatnim czasie Misiewicz znowu trafił na czołówki gazet ze względu na aferę w Białymstoku. Był rzecznik miał przeholować z alkoholem na jednej z dyskotek i zachowywać się niestosowanie (np. proponował przypadkowym osobom pracę).

Wideo Cza-cza Misio Paulina Młynarska & Julia Chmielnik

Kilka dni później został zdymisjonowany ze stanowiska, jednak jak poinformowano, zostanie nadal w resorcie. Antoni Macierewicz zapowiedział natomiast, że oszczerstwa wobec Misiewicza zbada prokuratura, co również ironicznie skomentowała Młynarska.

"Podobno Don Antonio przekazał prokuraturze do wyjaśnienia kalumnie rzucane na misia. Bardzo słusznie! Miś jest wszak obronności skałą!" - napisała na Facebooku.