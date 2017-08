Miranda Lambert zapomniała słów swojej piosenki

W sobotę (29 lipca) amerykańska gwiazda country, Miranda Lambert, dała koncert w Nashville, w Tennessee. Niestety podczas występu zaliczyła wpadkę - zapomniała słów własnego utworu.

Miranda Lambert zaliczyła wtopę na scenie /Theo Wargo /Getty Images

Miranda Lambert to jedna z najpopularniejszych amerykańskich wokalistek country.

W trakcie swojego występu w Nashville, w Tennessee gwiazda miała problem z zapamiętaniem słów piosenki "Dear Old Sun", która pochodzi z jej wydanego w 2016 roku albumu "The Weight of These Wings".

Podczas wykonywania utworu na scenie Amerykance towarzyszyła grupa Little Big Town.



"Zapomniałam słów" - rzuciła w stronę publiczności. Mimo to wokalistka szybko przypomniała sobie kolejne wersy utworu i na jej prośbę zespół zaczął grać zwrotkę od nowa.