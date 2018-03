"Milionerzy": Stylówka Elvisa Presleya warta 125 tys. złotych

Wiesława Ślefarska miała szansę na wygranie 125 tys. zł. w czwartkowych (1 marca) "Milionerach". Niestety nie znała odpowiedzi na pytanie o Elvisa Presleya.

Hubert Urbański to prowadzący "Milionerów" /VIPHOTO / East News

Program "Milionerzy" ponownie wrócił z regularnymi odcinkami. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego jest przebojem TVN i przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.

Kolejne pytanie (o 125 tys. złotych) związane z muzyką usłyszała w czwartek (1 marca) Wiesława Ślefarska, socjolog z Chodzieży.

"Pompadour i bokobrody to znak rozpoznawczy:" - brzmiało pytanie. Uczestniczka miała do wyboru odpowiedzi: Conchity Wurst, Elvisa Presleya, Eltona Johna i Michaela Jacksona. Niestety postawiła na Eltona Johna, co było błędem. Należało zaznaczyć Elvisa Presleya. Tym samym Wiesława Ślefarska opuściła program z gwarantowaną sumą 40 tysięcy złotych.