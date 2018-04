"Milionerzy": Pytanie za 20 tys. zł o przebój Sławomira

Ponad 142 mln odsłon ma teledysk "Miłość w Zakopanem" Sławomira, który w imponującym tempie mknie po tytuł najpopularniejszego polskiego teledysku na Youtube. Pytanie o ten przebój pojawiło się w ostatnim odcinku "Milionerów".

Bartosz Kołecki i jego muzyczne pytanie za 20 tys. zł /TVN

Program "Milionerzy" ponownie wrócił z regularnymi odcinkami. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego jest przebojem TVN i przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.

We wtorek (17 kwietnia) do gry zasiadł Bartosz Kołecki, zawodowy tancerz z Iławy.

20 tys. zł warte było pytanie, w którym chodziło o fragment tekstu przeboju "Miłość w Zakopanem" Sławomira.



"Czym polewają się rycerz Sławomir i królowa nocy Magdalena w Zakopanem z hitu gwiazdy rock-polo?" - tak brzmiało pytanie, a do wyboru były następujące propozycje: woda z potoka, kwaśnicą od gaździny, gorzałką i szampanem.

Uczestnik jeszcze przed pojawieniem się czterech odpowiedzi powiedział, że "na 99%" obstawia szampana. Od razu też poprosiło zaznaczenie tej odpowiedzi, wygrywając 20 tys. zł.

Na razie pan Bartosz ma na koncie gwarantowane 40 tys. zł i z jednym kołem ratunkowym będzie kontynuował grę w dzisiejszym odcinku "Milionerów".

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

"Gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

W kwietniu 2017 r. - dzięki wsparciu internautów, którzy przekazali wokaliście ponad 50 tys. zł - ukazał się debiutancki album zatytułowany po prostu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

Szaleństwo na punkcie "gwiazdy rock polo" jeszcze wzrosło po Sylwestrze Marzeń z Dwójką w Zakopanem. To tam Sławomir z żoną Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz zaśpiewał swój przebój "Miłość w Zakopanem".