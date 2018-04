"Milionerzy": Pytanie za 125 tys. zł o znanego artystę

125 tys. zł warte było pytanie o artystę, który w 1993 r. zmienił swój pseudonim na znak graficzny.

Paweł Szymański i jego pytanie za 125 tys. zł w "Milionerach" /TVN

Program "Milionerzy" ponownie wrócił z regularnymi odcinkami. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego jest przebojem TVN i przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.

Reklama

W czwartek (6 kwietnia) na fotelu zasiadł Paweł Szymański, mieszkający w Poznaniu nauczyciel angielskiego.

W pytaniu za 125 tys. zł chodziło o artystę, który w 1993 r. zmienił pseudonim na znak graficzny. Do wyboru było następujące propozycje: Prince, Sting, Fish i Bono.

"Nie mam pojęcia. Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że to Fish. Nie wiem dlaczego" - skomentował uczestnik ze śmiechem.

Wykluczył on z góry Bono.

"Rozsądek podpowiada, żeby wyjść" - stwierdził pan Paweł, który zdecydował się przerwać grę, wygrywając 75 tys. zł.

Prawidłowa odpowiedź to Prince, który zaczął posługiwać się tzw. love symbolem w związku z konfliktem z wytwórnią Warner. Do pseudonimu Prince powrócił on w 2001 r.

Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku w wieku 57 lat. Oficjalną przyczyną zgonu było przedawkowanie fentanylu, silnego leku przeciwbólowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybki strzał: Czy Hubert Urbański może bez tego żyć? Interia.tv