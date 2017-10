"Milionerzy": Pytanie o przebój Michaela Jacksona za 20 tys. złotych

Który z polskich polityków pojawia się w jednym z teledysków Króla Popu Michaela Jacksona? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie w "Milionerach" warta była 20 tys. zł."Milionerów".

Remek Skubisz i muzyczne pytanie za 20 tys. zł w "Milionerach" /TVN

"Milionerzy" ponownie zagościli na antenie od początku września. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego był wiosennym przebojem TVN, a nowa edycja ponownie przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.



Jednym z uczestników wyemitowanego 12 października odcinka był Remek Skubisz z Banina.

"Kogo zobaczymy w teledysku 'Man in the Mirror' Michaela Jacksona?" - to muzyczne pytanie warte było 20 tys. zł. Możliwymi odpowiedziami były nazwiska polskich polityków - Kornel Morawiecki, Antoni Macierewicz, Lech Wałęsa i Jarosław Kaczyński.

Uczestnik nie znał tego klipu, ale postanowił wskazać na Lecha Wałęsę jako osobę najbardziej znaną w świecie. Pytany o to, czy zna Michaela Jacksona, z uśmiechem dodał: "Kojarzę".

Za poprawną odpowiedź wygrał 20 tys. zł.

"Man in the Mirror" to singel Michaela Jacksona z płyty "Bad" (1987). W klipie pojawiają się także m.in. Martin Luther King, Mahatma Ghandi, Robert Kennedy, Matka Teresa z Kalkuty, Jimmy Carter, Ronald Reagan, a także Adolf Hitler.

Po wczorajszym odcinku Remek Skubisz ma na koncie 500 tys. zł i ostatnie koło ratunkowe (pytanie do publiczności). Pytanie za milion zł padnie w poniedziałek (16 października).

